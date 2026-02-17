Bagarre in consiglio regionale scontro su Pertini | bufera sulla battuta di Vaccarezza

Una lite tra i consiglieri regionali si è scatenata dopo che Angelo Vaccarezza ha fatto una battuta su Pertini, provocando una vera e propria bufera in aula. La discussione si è accesa durante il dibattito su un ordine del giorno riguardante la medaglia d’oro al Valor Militare, che sarà apposta sul gonfalone di Zara. Vaccarezza ha commentato con tono provocatorio, scatenando le reazioni dei presenti.

Durante il dibattito sull’ordine del giorno per Zara, opposizioni all’attacco dopo la frase "Telefonerò a Pertini". Pastorino, Arboscello e Avs: "Offesa alla memoria". Silenzio contestato di Bucci e Balleari Tensione in aula durante la discussione di un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza sull’apposizione della Medaglia d’oro al Valor Militare sul gonfalone dell’ultima amministrazione italiana della città di Zara. Il dibattito si è acceso quando, nel corso del suo intervento, Vaccarezza ha citato alcune parole dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini, suscitando le proteste delle opposizioni.🔗 Leggi su Genovatoday.it Consiglio regionale Campania, c’è un problema sui gruppi. Per le Commissioni scontro su Trasporti a Lista FicoIl Consiglio regionale della Campania affronta una criticità legata ai gruppi politici, con uno scontro sulla Commissione Trasporti a guida Lista Fico. Scontro Umbria-Governo sulla legge regionale su impianti da fonti rinnovabili. "No ad aree interdette"Lo scontro tra Umbria e Governo sulla legge regionale per le fonti rinnovabili si intensifica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Basilicata, il Consiglio approva le modifiche ai mini-vitalizi dopo la bagarre di ieri sera; Consiglio lombardo, Romano La Russa parla e Forza Italia abbandona l'aula: bagarre in maggioranza; Scontro in consiglio regionale, opposizioni contro Balleari: il botta e risposta; Il Villino al centro della bagarre politica. Frasi di Vaccarezza su Sandro Pertini, l’opposizione insorge: Parole vergognose, le istituzioni meritano rispettoBagarre in Consiglio comunale: a scatenare le polemiche è stata una frase pronunciata dal consigliere regionale di maggioranza Angelo Vaccarezza su Sandro Pertini. La minoranza è insorta. savonanews.it Bagarre in Consiglio Regionale, seduta sospesa dopo la mozione su AskatasunaSeduta sospesa dopo che Carlo Riva Vercellotti, di Fratelli d'Italia, e altri consiglieri dello stesso gruppo hanno mostrato dei cartelli con la scritta Ripetetelo insieme a noi: Askatasuna è un cent ... rainews.it Basilicata, il Consiglio approva le modifiche ai «mini-vitalizi» dopo la bagarre di ieri sera x.com POTENZA - Bagarre in Aula Consiliare durante una pausa del Consiglio: a scontrarsi verbalmente il consigliere regionale BCC Angelo Chiorazzo e l’Assessore Cosimo Latronico. Solo l’intervento dei presenti ha evitato che i due venissero al confronto vis a vi facebook