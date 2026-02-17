Avellino STIR al Moscati | continuano le proteste dei lavoratori per il riconoscimento e la stabilizzazione

A Avellino, i lavoratori dello STIR all’Ospedale Moscati hanno manifestato ancora una volta per chiedere il riconoscimento e la stabilizzazione del loro ruolo, dopo mesi di incertezze sul loro futuro. La protesta si è intensificata quando alcuni dipendenti hanno bloccato l’ingresso dell’ospedale, creando disagi per i pazienti e i visitatori.

Avellino. Prosegue la mobilitazione dei lavoratori dello STIR operativi all'Ospedale Moscati di Avellino. Dopo il presidio effettuato ieri mattina davanti all'ingresso principale, i dipendenti e le organizzazioni sindacali saranno nuovamente presenti domani per proseguire la protesta. Le rivendicazioni riguardano il riconoscimento della professionalità degli operatori sanitari e la stabilizzazione prevista dalla recente disposizione regionale. I lavoratori contestano la mancata applicazione di questa norma, sottolineando il ruolo effettivo che svolgono all'interno della struttura ospedaliera. «Questi lavoratori, nello svolgere la loro mansione, non fanno un semplice trasporto merci, ma si interfacciano direttamente con i pazienti sulle barelle, fornendo interventi, supporto e aiuto.