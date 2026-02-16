Moscati presidio dei lavoratori dello STIR

I lavoratori dello STIR che operano al Moscati di Avellino continuano la loro protesta perché chiedono miglioramenti nelle condizioni di lavoro. Questa mattina, hanno organizzato un presidio davanti all’ingresso dell’ospedale, bloccando temporaneamente l’accesso e attirando l’attenzione dei passanti e dei pazienti. Domani, i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali si riuniranno ancora per chiedere risposte concrete alle loro richieste.

Le rivendicazioni dei lavoratori e la conseguente mobilitazione è tesa al riconoscimento della professionalità di operatori sanitari e alla stabilizzazione prevista anche della recente disposizione Regionale Prosegue la lotta dei lavoratori dello STIR che operano al Moscati di Avellino. Dopo il presidio effettuato questa mattina davanti l’ingresso dell’Ospedale, domani i lavoratori e le OO.SS. saranno nuovamente presenti per proseguire la protesta a partire dalle ore 9:00. Le rivendicazioni dei lavoratori e la conseguente mobilitazione è tesa al riconoscimento della professionalità di operatori sanitari e alla stabilizzazione prevista anche della recente disposizione Regionale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

I lavoratori della Micron sono scesi in strada davanti alla sede dell’azienda per protestare contro la mancata ricollocazione di chi è in esubero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.