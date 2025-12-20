Il Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino è al centro di una grave emergenza organizzativa. A denunciarlo è il Comitato Civico Irpino (COCIR) che, con un comunicato diffuso il 20 dicembre 2025, segnala una situazione definita “critica e strutturale”, aggravata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pronto soccorso Moscati di Avellino al collasso: l'allarme del COCIR dopo le dimissioni dei vertici

