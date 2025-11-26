Nuovi platani in Viale Giostra avviata la riqualificazione verde del controviale
Sono ufficialmente iniziate le operazioni di messa a dimora dei nuovi platani lungo Viale Giostra. L’intervento rappresenta la naturale prosecuzione del percorso avviato nei mesi scorsi quando, in accordo tra Comune e Messinaservizi, si era reso necessario procedere all’abbattimento degli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Viale Giostra, arrivano i nuovi alberelli al posto dei platani abbattuti VIDEO Si sta lavorando all'interno dell'area di cantiere per il parcheggio Sant'Orsola... - facebook.com Vai su Facebook
Avviata la messa a dimora dei nuovi platani in Viale Giostra - L’Amministrazione Comunale informa che sono ufficialmente iniziate le operazioni di messa a dimora dei nuovi platani lungo Viale Giostra. Lo riporta letteraemme.it
Viale Giostra, arrivano i nuovi alberelli al posto dei platani abbattuti VIDEO - Si sta lavorando all'interno dell'area di cantiere per il parcheggio Sant'Orsola The post Viale Giostra, arrivano i nuovi alberelli al posto dei platani abbattuti VIDEO appeared first on Tempostretto. Segnala msn.com
I platani abbattuti ’rinascono’ grazie al mantenimento dei nuovi polloni - A Lugo si tenta di far rinascere i platani abbattuti grazie al mantenimento dei nuovi polloni: i Servizi tecnici comunali stanno tentando di recuperare le piante grazie a una tecnica di sostituzione. Scrive ilrestodelcarlino.it