Avellino Cultura | da Avitabile a Bennato settimana ricca di eventi

Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio, Avellino si anima con una serie di eventi musicali, teatrali e per bambini. La rassegna “Avellino Cultura in Città” porta sul palco artisti come Bennato e Avitabile. Il Comune ha fornito le istruzioni per l’accesso, che sarà regolato per garantire la sicurezza di tutti. La città si prepara a settimane ricche di spettacoli, con tanti appuntamenti già annunciati.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dei prossimi appuntamenti della rassegna “ Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”, organizzata dal COMUNE DI AVELLINO con la produzione esecutiva di EVERLIVE ITALIA SRL, si forniscono indicazioni definitive sulle modalità di accesso agli eventi in programma da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026. TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI MA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO AD ESAURIMENTO POSTI Concerti: 1 biglietto a persona. Eventi per bambini: massimo 2 biglietti a persona. QUANDO PRENOTARE I link saranno pubblicati alle ore 17:00 di due giorni prima di ciascun evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Cultura: da Avitabile a Bennato, settimana ricca di eventi Approfondimenti su Avellino Cultura A Montevarchi una bella settimana ricca di eventi Settimana ricca di eventi alla discoteca P1 di Abano Terme La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Avellino Cultura Argomenti discussi: Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini. Avellino Cultura in Città, gli appuntamenti della settimana dal 12 al 15 febbraioIn occasione dei prossimi appuntamenti della rassegna Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini, organizzata dal COMUNE DI AVELLINO con la produzione esecutiva ... irpinianews.it Avellino, Cultura in cittàEventi gratuiti tra Teatro Gesualdo, Teatro Eliseo e i luoghi della cultura di Avellino ... irpinia24.it Il 12 febbraio ad Avellino, premi a cittadini, associazioni e scuole che promuovono legalità, cultura e impegno sociale, nel ricordo di Pasquale Campanello a 33 anni dalla sua scomparsa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.