Autostazione e Novi Sad 9 arresti e 64 denunce da novembre Presidi fissi nelle ore calde
Da novembre, all’Autostazione di Novi Sad, sono stati effettuati 9 arresti e 64 denunce legate a episodi di comportamento scorretto, motivo per cui sono stati rafforzati i controlli. La Polizia locale ha installato presidi fissi nelle ore di maggiore afflusso di studenti, come primo intervento per contrastare i problemi di bullismo e degrado. Questa misura mira a mantenere l’area più sicura durante le fasce orarie più critiche, in particolare all’ingresso e all’uscita delle scuole.
Lo ha spiegato l'assessora Camporota in risposta a un'interrogazione di Katia Parisi: "Piano strutturato partito a settembre 2025. E da gennaio ulteriori pattuglie" "Con lo School tutoring, partito in settembre, anche nella zona dell'Autostazione sono aumentati i presidi fissi di antibullismo della Polizia locale soprattutto nelle ore critiche, di entrata e uscita dalle scuole. A questi servizi in divisa si sono aggiunti educativa di strada, volontari e ulteriori servizi ricorrenti in borghese e con l'unità cinofila. Inoltre, da gennaio, abbiamo dato mandato ad un'agenzia specializzata per avere quattro ulteriori pattuglie da impiegare in altrettanti istituti scolastici, compreso il polo Barozzi Autostazione.
