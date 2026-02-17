Autostazione e Novi Sad 9 arresti e 64 denunce da novembre Presidi fissi nelle ore calde

Da novembre, all’Autostazione di Novi Sad, sono stati effettuati 9 arresti e 64 denunce legate a episodi di comportamento scorretto, motivo per cui sono stati rafforzati i controlli. La Polizia locale ha installato presidi fissi nelle ore di maggiore afflusso di studenti, come primo intervento per contrastare i problemi di bullismo e degrado. Questa misura mira a mantenere l’area più sicura durante le fasce orarie più critiche, in particolare all’ingresso e all’uscita delle scuole.

Lo ha spiegato l’assessora Camporota in risposta a un’interrogazione di Katia Parisi: “Piano strutturato partito a settembre 2025. E da gennaio ulteriori pattuglie” "Con lo School tutoring, partito in settembre, anche nella zona dell'Autostazione sono aumentati i presidi fissi di antibullismo della Polizia locale soprattutto nelle ore critiche, di entrata e uscita dalle scuole. A questi servizi in divisa si sono aggiunti educativa di strada, volontari e ulteriori servizi ricorrenti in borghese e con l'unità cinofila. Inoltre, da gennaio, abbiamo dato mandato ad un'agenzia specializzata per avere quattro ulteriori pattuglie da impiegare in altrettanti istituti scolastici, compreso il polo Barozzi Autostazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Kragujevac, migliaia di persone, tra cui molti studenti, hanno invaso la piazza il 15 febbraio 2026 dopo la tragedia di Novi Sad.

Si attende l’udienza del processo per l’omicidio avvenuto al Novi Sad, con l’imputato ancora latitante dal giorno dell’evento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.