Serbia protesta a Kragujevac dopo tragedia Novi Sad

A Kragujevac, migliaia di persone, tra cui molti studenti, hanno invaso la piazza il 15 febbraio 2026 dopo la tragedia di Novi Sad. La manifestazione è nata dalla rabbia crescente per l’incidente che ha causato decine di vittime e di feriti, alimentando il malcontento contro le autorità locali e nazionali. I manifestanti hanno bruciato bandiere e scandito slogan contro il governo, chiedendo maggiore attenzione e responsabilità. La protesta si è svolta nel centro cittadino, dove il traffico è stato bloccato per diverse ore.

Serbia in Piazza: Kragujevac Sciocca dalla Tragedia di Novi Sad. Migliaia di persone, soprattutto studenti, sono scese in piazza a Kragujevac, in Serbia, il 15 febbraio 2026, per una manifestazione antigovernativa. La protesta, in coincidenza con la Giornata dello Stato, è una diretta conseguenza della rabbia e del dolore seguiti al crollo di una pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto il 1° novembre 2024, che ha causato la morte di sedici persone e numerosi feriti. L'evento ha riacceso le accuse di corruzione e negligenza nei confronti delle autorità serbe. Un Giorno di Memoria e Protesta.