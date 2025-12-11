Omicidio al Novi Sad c’è l’udienza Ma l’imputato è ancora latitante

Si attende l’udienza del processo per l’omicidio avvenuto al Novi Sad, con l’imputato ancora latitante dal giorno dell’evento. La Corte d’Assise si riunirà il 21 gennaio per discutere il caso, che potrebbe portare a una condanna severa. Tuttavia, rimane incerto se l’imputato sarà mai catturato e potrà affrontare la giustizia.

Risulta latitante dal giorno dell’ omicidio ma il prossimo 21 gennaio è stata fissata l’udienza dinanzi alla Corte D’Assise che lo vede imputato per omicidio: in quella sede si discuterà il processo e, sicuramente, la pena sarà pesante ma non si sa se mai la sconterà. Parliamo dell’unico maggiorenne tra i tre giovani pakistani accusati di aver ammazzato a coltellate il 16enne pakistano, minore straniero non accompagnato Muhammad Arham. Il delitto era avvenuto al Novi Sad il 31 marzo del 2023 e l’azione, violentissima, era finita ben presto sui social, filmata da alcuni dei giovani presenti. Pare che il giorno del delitto al ragazzo, ad oggi irreperibile, appunto, proprio la vittima avesse sottratto il telefono ma tra i due gruppi rivali – da quanto emerso in corso di indagini – vi erano stati screzi anche in Pakistan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it