Celli Group i risultati dell' occupazione | cassa integrazione fino a 18 mesi e impegno a ricollocare i lavoratori

Dopo 60 giorni di occupazione dello stabilimento, la vertenza Celli Group registra un primo esito al tavolo istituzionale. L'azienda ha annunciato la possibilità di cassa integrazione fino a 18 mesi e ha ribadito il suo impegno a ricollocare i lavoratori coinvolti, segnando un passo importante nella risoluzione della crisi occupazionale.

Dopo 60 giorni di occupazione dello stabilimento, la vertenza Celli Group registra un primo esito al tavolo istituzionale. È stata concessa la cassa integrazione per un periodo fino a 18 mesi per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.Nel corso dell’incontro, Regione Campania, Comune di. Napolitoday.it

celli group risultati occupazionePOZZUOLI/ Fabbrica occupata, dopo 60 giorni arriva la cassa integrazione per i lavoratori di Celli Group - POZZUOLI – Dopo 60 giorni di occupazione della fabbrica, le lavoratrici e i lavoratori della Celli Group hanno ottenuto un primo risultato concreto di un percorso che però sarà ancora lungo. cronacaflegrea.it

Posti a rischio, occupata la Celli Group a Pozzuoli - Hanno trascorso la prima notte in fabbrica gli operai della Celli group, e promettono di andare avanti a oltranza con sciopero e occupazione dello stabilimento di Pozzuoli. rainews.it

