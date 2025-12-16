Celli Group i risultati dell' occupazione | cassa integrazione fino a 18 mesi e impegno a ricollocare i lavoratori

Dopo 60 giorni di occupazione dello stabilimento, la vertenza Celli Group registra un primo esito al tavolo istituzionale. L'azienda ha annunciato la possibilità di cassa integrazione fino a 18 mesi e ha ribadito il suo impegno a ricollocare i lavoratori coinvolti, segnando un passo importante nella risoluzione della crisi occupazionale.

Dopo 60 giorni di occupazione dello stabilimento, la vertenza Celli Group registra un primo esito al tavolo istituzionale. È stata concessa la cassa integrazione per un periodo fino a 18 mesi per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.Nel corso dell'incontro, Regione Campania, Comune di.

Posti a rischio, occupata la Celli Group a Pozzuoli - Hanno trascorso la prima notte in fabbrica gli operai della Celli group, e promettono di andare avanti a oltranza con sciopero e occupazione dello stabilimento di Pozzuoli. rainews.it

