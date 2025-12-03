Dario Costantini riconfermato presidente nazionale di Cna
Il timone della Cna - Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, realtà che associa attualmente 620.000 imprenditori in tutta Italia - continuerà a restare nelle mani di Dario Costantini anche per i prossimi quattro anni. L’imprenditore piacentino è stato infatti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
