Notte di fuoco a Porto Empedocle | distrutte due auto e un ciclomotore

Nella notte a Porto Empedocle si sono verificati incendi che hanno distrutto due auto e un ciclomotore. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di indagine da parte delle forze dell'ordine, che stanno cercando di chiarire le dinamiche dell'accaduto. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Notte di fuoco a Porto Empedocle dove sono state danneggiate due auto e un ciclomotore. Le cause della scintilla iniziale non sono chiare, per i carabinieri sono ancora “in corso d'accertamento”. L'ipotesi investigativa privilegiata, come sempre avviene in questi casi, è quella dolosa. Ipotesi. Agrigentonotizie.it Chi era Angelo Piazza, il 28enne morto a Porto Empedocle mentre pescava polpi: cosa è successo? - Tra quelle onde, nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2025, ha trovat ... alphabetcity.it

