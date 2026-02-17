Autista del bus lasciò a terra bimbo sotto la neve | arriva la decisione dell’azienda Siete d’accordo?

Salvatore Russotto, autista di 61 anni di La Linea spa, ha perso il suo lavoro dopo aver lasciato un bambino sotto la neve a San Vito di Cadore il 27 gennaio, un episodio emerso durante un controllo sulla linea Calalzo–Cortina. La società di trasporti ha deciso di riassumerlo, anche se il gesto ha suscitato molte critiche tra i cittadini. Il bambino era rimasto a terra mentre nevicava intensamente, e la decisione di reintegro ha scatenato dibattiti sulla sicurezza e le responsabilità del personale.

Salvatore Russotto, 61 anni, dipendente della società di trasporti La Linea spa, rientrerà in servizio dopo l'episodio avvenuto il 27 gennaio a San Vito di Cadore, durante un controllo sulla linea Calalzo–Cortina che ha coinvolto un bambino rimasto a terra. L'azienda ha tuttavia stabilito che il lavoratore non tornerà alla guida, assegnandogli una mansione diversa. La decisione è arrivata al termine delle verifiche interne svolte dalla società veneziana, che hanno previsto l'esame dei filmati a bordo e la raccolta di informazioni dai colleghi presenti quel giorno.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato fuori dal bus sotto la neve e ha dovuto camminare per oltre 6 chilometri, con temperature molto basse.

Un bambino di undici anni è stato costretto a scendere dal bus sotto la neve e a percorrere a piedi sei chilometri in montagna, con il freddo sottozero.

