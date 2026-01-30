bimbo lasciato fuori dal bus e costretto a fare chilometri sotto la neve autista sospeso

Un bambino di 11 anni è stato lasciato fuori dal bus sotto la neve e ha dovuto camminare per oltre 6 chilometri, con temperature molto basse. L’autista ha deciso di sospenderlo dal servizio dopo aver scoperto che non aveva il biglietto corretto. Il ragazzino si è trovato a dover percorrere la strada a piedi, tra nevicata e freddo intenso, mentre il bus proseguiva senza di lui. La vicenda ha suscitato molte polemiche, e ora si attende una spiegazione ufficiale.

Un bambino di 11 anni è stato costretto a farsi a piedi, mentre nevicava e con temperature sottozero, gli oltre 6 chilometri di statale 51 Alemagna che separano San Vito di Cadore da Vodo di Cadore (Belluno), perché non aveva il corretto biglietto dell'autobus e l'autista l'ha costretto a scendere dal mezzo. Lo riporta il Gazzettino di Belluno che ha raccolto la testimonianza della madre e della nonna del bimbo, un avvocato di Padova, che ha sporto querela per abbandono di minore. Il bambino, verso le 16 di martedì 27 gennaio, era uscito dal rientro pomeridiano scolastico e, una volta salito sul bus, ha esibito il biglietto che aveva in tasca che, però, non corrispondeva a quello entrato in vigore da pochi giorni sulla linea 30 Calalzo-Cortina di Dolomiti Bus che, per il periodo olimpico, da chilometrico è passato a una tariffa fissa di 10 euro indipendentemente dalla distanza e che va comprato solo tramite app oppure con il bancomat. 🔗 Leggi su Iltempo.it

