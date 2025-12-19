Attacco con coltello a Taipei | tre vittime e sette feriti morto anche l’assalitore

(LaPresse) È di tre morti, compreso l’assalitore, e sette feriti il bilancio dell’ attacco con coltello e fumogeni avvenuto a Taipei, capitale di Taiwan. Secondo le autorità, il sospettato ha inizialmente ferito nove persone, quattro delle quali in modo grave. Nel corso della serata, due dei feriti sono deceduti a causa delle lesioni riportate. Il presunto responsabile, un uomo di 27 anni identificato come Chang Wen Zhang, è morto successivamente dopo essere precipitato da un edificio. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire il movente dell’attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco con coltello a Taipei: tre vittime e sette feriti, morto anche l’assalitore Leggi anche: Taiwan, media: “Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei, due morti e 5 feriti” Leggi anche: Kiev, attacco russo con i droni: tre morti e tra i feriti anche 6 bambini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Libri, Fiorentino (Roma Tre): Democrazia americana affronta sfide storiche nell’era Trump. Attacco con coltello a Taipei: tre vittime e sette feriti, morto anche l’assalitore - (LaPresse) È di tre morti, compreso l’assalitore, e sette feriti il bilancio dell’attacco con coltello e fumogeni avvenuto a Taipei, capitale ... stream24.ilsole24ore.com

Taiwan, almeno tre morti in un attacco nella metropolitana della capitale Taipei - Il 19 dicembre almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in una serie di attacchi, compiuti anche con coltello, nella metropolitana di Taipei, ha dichiarato all’Afp il capo dei pompie ... internazionale.it

FLASH: Taiwan, paura in metro a Taipei. Attacco con coltello e fumogeni, 3 morti e 5 feriti - A seguito dell’episodio con il fumogeno, un uomo sulla cinquantina ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione ... affaritaliani.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.