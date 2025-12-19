Taiwan media | Attacco con coltello e fumogeni in metro Taipei due morti e 5 feriti

Un episodio di violenza scuote Taipei: un uomo ha preso di mira i passeggeri della metro, causando due vittime e cinque feriti. L’attacco, avvenuto nei pressi della stazione di Zhongshan, ha suscitato shock e preoccupazione nella capitale taiwanese. La polizia sta indagando sulle motivazioni dietro questo gesto e sulle circostanze dell’incidente. Un episodio che mette in luce le tensioni e le sfide legate alla sicurezza pubblica.

(Adnkronos) – Un uomo ha accoltellato sette persone nei pressi della stazione di Zhongshan, ferendone tre in modo grave. Era sospettato di aver lanciato granate fumogene nella stazione della metropolitana di Taipei Main ferendo due persone, come riferisce la Cna, citando autorità locali. A seguito dell'episodio con il fumogeno, un uomo sulla cinquantina ha subito .

FLASH: Taiwan, paura in metro a Taipei. Attacco con coltello e fumogeni, 3 morti e 5 feriti - A seguito dell’episodio con il fumogeno, un uomo sulla cinquantina ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione ... affaritaliani.it

