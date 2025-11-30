Castel Frentano ospita il Villaggio di Babbo Natale

L’atmosfera natalizia torna a scaldare il cuore del centro storico di Castel Frentano, che sabato 13 e domenica 14 dicembre ospiterà la 17esima edizione del Villaggio di Babbo Natale, organizzato dall’associazione Ripensiamo il Centro Storico, in collaborazione con l’amministrazione comunale di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

