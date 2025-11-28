Annalisa Minetti a Cisterna per i Progetti del Cuore | ecco il nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

Un nuovo mezzo destinato al servizio di trasporto solidale a Cisterna. C’è stata questa mattina in piazza XIX Marzo la cerimonia di consegna del nuovo Fiat Doblò XL nell’ambito di una iniziativa promossa dalla Fondazione Progetti del Cuore, presieduta dalla cantautrice, atleta paralimpica e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Annalisa Minetti added a new photo. - Annalisa Minetti - facebook.com Vai su Facebook

A “Dialogo con Patrizio Paoletti per Prefigurare il Futuro”, in corso a Palazzo Santa Chiara di Roma, il videosaluto di Annalisa Minetti, cantautrice e atleta paralimpica. #unastoriafattadistorie #fondazionepatriziopaoletti #AnnalisaMinetti Vai su X

Annalisa Minetti: “Sono in una fase nuova e a ‘Io Creo Il Mio Destino’ svelerò il mio futuro” - Qualche giorno fa, in una diretta Instagram emozionante, Annalisa Minetti ha condiviso con l'imprenditore Leonardo Leone il suo percorso di vita, le difficoltà superate e la sua nuova visione del ... ansa.it scrive

Annalisa Minetti a Verissimo, la sua crisi e la separazione: “Sono mancata come moglie” - Annalisa Minetti è apparsa piuttosto turbata, durante la puntata del 4 maggio 2025 di Verissimo, in cui ha raccontato che dopo aver sempre mostrato la sua forza, adesso sente davvero il bisogno di ... Lo riporta dilei.it

Annalisa Minetti laureata a 47 anni e sulla cecità: “A 12 anni i primi sintomi” - La cecità ha reso Annalisa Minetti più forte, invincibile e soprattutto sempre pronta a nuove sfide. Lo riporta dilei.it