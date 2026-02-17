Audi Q 5 e-hybrid opera d' arte in movimento

L’Audi Q5 e-hybrid ha conquistato le Alpi Apuane, dove ha percorso un tragitto spettacolare tra pareti di marmo, dimostrando tutta la potenza della versione S line edition. La vettura, con il suo stile elegante e sportiveggiante, ha attirato l’attenzione di passanti e appassionati, che hanno potuto ammirare da vicino questa combinazione di tecnologia e design. In un paesaggio naturale, il SUV ha sfoggiato la sua presenza imponente e raffinata.

Emerge lentamente dai tornanti quasi senza rumore, sulle stesse strade percorse cinque secoli fa da Michelangelo Buonarroti per scegliere il blocco di marmo perfetto, da liberare, come affermava, per trasformarlo in opere d'arte. Non un test drive, ma un marble drive con Q 5 in configurazione S line edition, la più sportiva di tutte: avanza regale con il motore in modalità off road nello stretto tunnel scavato nella roccia su un asfalto di polvere di marmo, fino ad arrivare al centro della galleria Ravaccione, sotto il monte Torrione. Una cattedrale di 24mila metri cubi scavati nel marmo, o meglio nel marmo bianco di Carrara, da sempre il più pregiato, il più ricercato, proprio come lo è la Q 5, il modello Audi più venduto nel mondo.