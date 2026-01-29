Audi Q3 e-hybrid quando un successo si proietta nel futuro

A Verona, abbiamo provato la nuova Audi Q3 e-hybrid, la versione ibrida del popolare Suv. La giornata si è svolta al Palazzo Maffei, tra arte e tecnologia, per scoprire come il modello si inserisce nel futuro della mobilità. La vettura combina prestazioni e sostenibilità, puntando a convincere chi cerca un’auto moderna senza rinunciare allo stile.

Uno spazio magico, in cui si intrecciano tradizione e futuro, arte e innovazione. Il perfetto starting point per testare su strada la nuova Audi Q3 e-hybrid, versione "alla spina" dal iconico Suv compatto premium, il modello dei Quattro Anelli più venduto in Italia. Con il suo powertrain pronto a sprigionare una potenza di 272 cavalli complessivi, la sua batteria da 25,7 kWh che garantisce un'autonomia dichiarata di 119 km in modalità elettrica (ciclo WLTP) e la possibilità di ricarica rapida in corrente continua (fino a 50 kW) che permette di salire dal 10% all'80% in meno di mezz'ora, questa vettura definisce nuovi standard del segmento.

