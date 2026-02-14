Audi Q5 e-hybrid | alla scoperta del Battery Charge

L’Audi Q5 e-hybrid ha fatto notizia perché permette di percorrere fino a 100 km in modalità completamente elettrica, grazie alla sua batteria da oltre 20 kWh netti. La casa automobilistica tedesca ha progettato questa vettura per offrire un’auto più ecologica, ideale per chi vuole ridurre le emissioni in città. La batteria, posizionata sotto il pavimento, consente di viaggiare senza inquinare per un lungo tratto, senza bisogno di ricariche frequenti.

Il D-Suv tedesco garantisce fino a 100 km di autonomia in modalità elettrica, grazie alla batteria da oltre 20 kWh netti. Il powertrain elettrificato (2.0 Tfsi da 252 Cv ed unità elettrica che porta la potenza complessiva a 367 Cv e 500 Nm di coppia) dispone altresì di una particolare funzione, denominata Battery Charge. Permette, in sostanza, di ricaricare la batteria fino al 75% usando non solo una normale colonnina, bensì l'endotermico come generatore. I prezzi per la Q5 e-hybrid, disponibile anche con 299 Cv complessivi, partono da 69.150 euro per la variante Business.