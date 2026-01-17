Furgone avvolto dalle fiamme mamma salva il figlio disabile | tragedia sfiorata
Nella mattinata di sabato a Roccafranca, un furgone destinato al trasporto di persone con disabilità è stato coinvolto da un incendio. Per fortuna, una madre è riuscita a mettere in salvo il proprio figlio disabile, evitando conseguenze più gravi. L’episodio ha evidenziato l’importanza di interventi tempestivi e di misure di sicurezza adeguate per prevenire tragedie simili.
Solo pochi secondi hanno separato una madre e suo figlio da conseguenze drammatiche. È quanto accaduto nella tarda mattinata di sabato a Roccafranca, lungo via Marconi, dove un furgone attrezzato per il trasporto di persone con disabilità è stato avvolto dalle fiamme durante un tentativo di accensione. Alla guida del mezzo c’era una donna cinquantenne residente a Rudiano, accompagnata dal figlio di 11 anni, costretto su sedia a rotelle. La madre aveva appena tentato di avviare il veicolo, quando dal cofano ha iniziato a fuoriuscire del fumo denso. Rendendosi immediatamente conto della gravità della situazione, la donna non ha esitato: è riuscita a far uscire il bambino dall’abitacolo, mettendolo al sicuro a metri di distanza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
