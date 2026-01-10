Vento pioggia e gradine funestano Palermo e la provincia | alberi e lampioni caduti in diverse zone
Il maltempo ha interessato Palermo e la provincia con vento di maestrale, pioggia e grandine, causando caduta di alberi e lampioni in diverse zone. Le condizioni climatiche avverse erano state anticipate, e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.
Forte vento di maestrale, pioggia e persino grandine si sono abbattuti in queste ore sia sulla città che in provincia, come peraltro era stato abbondantemente previsto per questo fine settimana. Non ci sono feriti, ma in alcuni punti le raffiche hanno fatto cadere alberi e rami e anche un palo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
