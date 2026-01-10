Vento pioggia e gradine funestano Palermo e la provincia | alberi e lampioni caduti in diverse zone

Il maltempo ha interessato Palermo e la provincia con vento di maestrale, pioggia e grandine, causando caduta di alberi e lampioni in diverse zone. Le condizioni climatiche avverse erano state anticipate, e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Violente raffiche di vento a Rimini, pioggia e grandine: alberi caduti, danni e paura - Rimini, 21 agosto 2025 – Era stato annunciato dai meteorologi: la giornata di oggi sarebbe stata segnata da instabilità atmosferica, con celle temporalesche a “macchia di leopardo” pronte a ... ilrestodelcarlino.it

Pioggia, grandine e raffiche di vento: allerta meteo in 18 regioni, la mappa del maltempo - Roma, 20 agosto 2025 – Maltempo in peggioramento in tutta Italia, che nelle prossime ore sarà invasa da una perturbazione atlantica in arrivo dal Mediterraneo centrale. quotidiano.net

Pioggia, vento forte e grandine interessano la Calabria. Ecco la situazione a Catanzaro. Video di per Centro Meteo Calabria #3BMeteo #calabria #meteo - facebook.com facebook

INFO #AllertaMeteoER 006/2026 valida dal 09/01/2026: vento, pioggia che gela. bit.ly/4pvmjfE x.com

