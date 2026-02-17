Attacco hacker alla Sapienza Infostud torna online | sistema ripristinato ai dati del 1° febbraio

Un attacco hacker ha causato il blackout di Infostud alla Sapienza, ma ora il sistema è di nuovo operativo. L’università ha ripristinato i dati fino al primo febbraio, giorno in cui si è verificato il problema. Questa mattina, gli studenti hanno potuto di nuovo iscriversi e consultare i propri dati.

Roma, 17 febbraio 2026 – Il sistema è stato riattivato con i dati disponibili fino al 1° febbraio 2026, data in cui si è verificato il blocco. È ora in corso una fase di allineamento per aggiornare in piattaforma le informazioni prodotte durante il periodo di indisponibilità. Ripristino e fase di riallineamento. Secondo quanto reso noto dall’Università, l’obiettivo è garantire il completo aggiornamento delle carriere studentesche e degli adempimenti amministrativi rimasti sospesi nei giorni di stop. La Rettrice ha rivolto un invito a tutte le docenti e a tutti i docenti affinché procedano rapidamente all’inserimento degli esiti delle prove d’esame svolte nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Attacco hacker all’Università La Sapienza: colpiti i sistemi informatici dell’ateneo, Infostud bloccatoUn attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma. Ripristinato il sito della Sapienza dopo l’attacco hackerDopo l’attacco hacker, il sito della Sapienza di Roma torna online. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torna on line il sito della Sapienza dopo l’attacco hacker: Sistemi ripristinati grazie ai backup; L’attacco informatico alla Sapienza è l’ultimo di una lunga serie di crimini cyber in Italia; Sapienza in panne. A dieci giorni dall'attacco hacker esami registrati con carta e penna (di S. Renda); Ripristinato il sito della Sapienza dopo l’attacco hacker. Attacco hacker alla Sapienza, torna online il sito di ateneo. Gli studenti: Ridateci InfostudA una settimana dal blocco di lunedì 2 febbraio, il sito dell'università è di nuovo accessibile. Ecco quali sono i servizi riattivati e quelli ancora fermi ... romatoday.it Attacco hacker alla Sapienza, rischio dati pubblicati nel dark web. L’esperto: Per ora non si trova nulla, neppure la richiesta di riscattoL'ateneo romano colpito da un ransomware di matrice filo-russa, ma gli esperti non trovano tracce di dati sul dark web ... ilfattoquotidiano.it Sapienza, verso il ripristino totale dopo l'attacco hacker ai sistemi informatici facebook La Sapienza riattiva i servizi digitali dopo l’attacco hacker Link all'articolo : redhotcyber.com/post/la-sapien… #redhotcyber #news #cybersecurity #hacking #malware #ransomware #sicurezzainformatica #attacchinformatici #identitymanagement #spid x.com