Ripristinato il sito della Sapienza dopo l’attacco hacker

Dopo l’attacco hacker, il sito della Sapienza di Roma torna online. Dopo ore di inattività, il portale ufficiale www.uniroma1.it è stato di nuovo accessibile. La riparazione è stata completata e ora gli studenti e i docenti possono usare di nuovo il sito senza problemi. La sicurezza del sistema rimane comunque sotto controllo.

Roma, 10 febbraio 2026 – Il portale istituzionale di Sapienza Università di Roma, www.uniroma1.it, è stato ripristinato. Lo comunica l'Ateneo, precisando che nel corso delle prossime ore verranno progressivamente ristabilite anche le connessioni alle pagine che dovessero risultare ancora non raggiungibili. Parallelamente, l'università sta completando il ripristino del portale "Corsi di laurea di Ateneo", che risulterà nuovamente disponibile da questa sera. Nel messaggio, Sapienza ringrazia infine utenti e comunità universitaria "per la collaborazione". Ripristino progressivo delle pagine. Dopo il ritorno online del sito istituzionale, l'Ateneo segnala che l'accesso a eventuali sezioni ancora irraggiungibili verrà riattivato gradualmente, con un ripristino "progressivo" dei collegamenti.

