Attacchi cyber anche alle Olimpiadi Milano Cortina | cronaca di una fragilità condivisa

Nella settimana passata, un attacco hacker ha colpito il sistema di gestione delle Olimpiadi Milano Cortina, evidenziando la vulnerabilità condivisa delle infrastrutture digitali. Questa azione si è verificata mentre le squadre tecniche cercavano di rafforzare la sicurezza, ma il rischio di intrusioni resta elevato. Un esempio concreto di questa fragilità si è visto nelle recenti interruzioni di servizio che hanno coinvolto anche altri settori, come le reti di trasporto e i sistemi bancari.

C’è un modo superficiale di accostare le tante notizie dell’ultima settimana come una rassegna di “attacchi informatici” tra loro indipendenti, da archiviare per tipologia o per gravità. Un modo un po’ più faticoso, ma anche più onesto, è considerarle come episodi diversi che diventano intelligibili solo se si ricostruisce il terreno su cui accadono: non il singolo colpo, ma la conformazione del campo. Il caso Milano-Cortina 2026 e gli attacchi DDoS. Nel caso di Milano-Cortina 2026 si è parlato di attacchi DDoS rivendicati da un collettivo hacktivista filorusso. Tecnicamente, nulla di esotico: flussi di traffico malevolo per rendere indisponibili siti e servizi collegati all’evento e ad alcuni uffici istituzionali. 🔗 Leggi su Panorama.it

Hacker russi vorrebbero sabotare le Olimpiadi Milano-Cortina: allerta cyber attacchi

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono sotto stretta osservazione.

Tajani: “Sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di Cortina”

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia di aver fermato una serie di attacchi informatici di origine russa contro obiettivi italiani e internazionali.

