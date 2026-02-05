Hacker russi vorrebbero sabotare le Olimpiadi Milano-Cortina | allerta cyber attacchi
Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono sotto stretta osservazione. Hacker russi potrebbero attaccare i sistemi digitali per sabotare l’evento. Le autorità italiane sono in allerta, monitorando ogni possibile tentativo di intrusione informatica. La minaccia arriva da gruppi filo russi, che vogliono mostrare il loro disappunto per le posizioni dell’Italia sulla guerra in Ucraina. La sicurezza digitale resta al centro delle preoccupazioni, mentre le gare si avvicinano.
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono un'occasione ghiotta anche per i gruppi filo russi che vogliono "punire" l'Italia per "le posizioni filo ucraine del governo Meloni". Gli hacker hanno preso di mira alcuni siti legati ai Giochi, ma gli attacchi sono stati sventati e la vigilanza è.
