Tajani | Sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di Cortina

Da lapresse.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia di aver fermato una serie di attacchi informatici di origine russa contro obiettivi italiani e internazionali. Tra i bersagli colpiti ci sono le ambasciate, alcuni siti legati alle Olimpiadi invernali di Cortina e hotel della località. Tajani spiega che le operazioni sono state sventate in tempo, evitando danni o furti di dati sensibili. La scoperta arriva mentre si intensificano le tensioni tra Italia e Russia su vari fronti.

“Abbiamo sventato una serie di cyber attacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Washington, Il ministro ha sottolineato che “si tratta di azioni di matrice russa”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

tajani sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di cortina

© Lapresse.it - Tajani: “Sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di Cortina”

Approfondimenti su Tajani CyberAttacchi

Tajani: “Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate”

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Cybersecurity, Tajani: anticipati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tajani CyberAttacchi

Argomenti discussi: Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'; Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette; Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Gaza, raid aerei israeliani: 9 morti, ci sono anche tre bambini.

tajani sventati cyber attacchiTajani: Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della FarnesinaUna serie di cyberattacchi ai portali delle sedi del ministero degli Esteri, compresa quella di Washington, e ad alcuni siti delle Olimpiadi invernali, anche agli alberghi di Cortina, è stata sventata ... ilfattoquotidiano.it

tajani sventati cyber attacchiMilano Cortina, Tajani: «Sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel»«Abbiamo anticipato un attacco hacker, di matrice russa, a una serie di sedi del Ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e di siti di Milano-Cortina come alberghi». Lo ... ilmessaggero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.