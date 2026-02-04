Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia di aver fermato una serie di attacchi informatici di origine russa contro obiettivi italiani e internazionali. Tra i bersagli colpiti ci sono le ambasciate, alcuni siti legati alle Olimpiadi invernali di Cortina e hotel della località. Tajani spiega che le operazioni sono state sventate in tempo, evitando danni o furti di dati sensibili. La scoperta arriva mentre si intensificano le tensioni tra Italia e Russia su vari fronti.

“Abbiamo sventato una serie di cyber attacchi a sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington e anche alcuni siti delle olimpiadi invernali, con gli alberghi di Cortina“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a Washington, Il ministro ha sottolineato che “si tratta di azioni di matrice russa”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani: “Sventati cyber attacchi di matrice russa alle ambasciate e agli hotel di Cortina”

Approfondimenti su Tajani CyberAttacchi

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tajani CyberAttacchi

Argomenti discussi: Tajani, 'sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel Cortina'; Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette; Inter-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Gaza, raid aerei israeliani: 9 morti, ci sono anche tre bambini.

Tajani: Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della FarnesinaUna serie di cyberattacchi ai portali delle sedi del ministero degli Esteri, compresa quella di Washington, e ad alcuni siti delle Olimpiadi invernali, anche agli alberghi di Cortina, è stata sventata ... ilfattoquotidiano.it

Milano Cortina, Tajani: «Sventati cyberattacchi di matrice russa ad ambasciate e hotel»«Abbiamo anticipato un attacco hacker, di matrice russa, a una serie di sedi del Ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e di siti di Milano-Cortina come alberghi». Lo ... ilmessaggero.it

Off topic doveroso. Lo sapevamo già, ma fa sempre male: nel calcio contemporaneo non esistono più bandiere. Troppo forte la voglia di mettersi alla prova come primo violino. Troppo complessa la coesistenza in campo con le visionarie aperture di Tajani, co - facebook.com facebook