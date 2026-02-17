Atletico Ascoli successo anche col cartellino rosso

L’Atletico Ascoli ha conquistato la vittoria contro il Castelfidardo, il quale ha subito un cartellino rosso che ha cambiato le sorti del match. La squadra avversaria, ultima in classifica, ha combattuto con determinazione e ha creato diverse occasioni per ribaltare il risultato, rimanendo in partita fino all’ultimo minuto.

Una vittoria che non è stata così facile come potrebbe far sembrare il risultato finale di 3-1. L' Atletico Ascoli ha vinto con merito, ma il Castelfidardo ultimo in classifica, ha lottato fino alla fine mantenendo il risultato in equilibrio e creando più volte i presupposti per pareggiare. Poi sicuramente ai ragazzi di mister Stefano Cuccù è mancata la 'zampata finale, ma c'è da dire che i tanti ex bianconeri in campo hanno provato in tutti i modi a farsi rimpiangere. Su tutti l'attaccante Angelo Traini, sacrificato ad esterno nel centrocampo a quattro, ma sempre molto pericoloso. Con lui anche l'esterno sinistro Domenico Valentino, il 2005 Luca Ascoli e quel Nicolò Clerici subentrato nella ripresa che ha provato a dare la scossa ai suoi.