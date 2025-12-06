Atletico Ascoli col Fossombrone solo un sorriso

Nella pur breve storia sportiva dell’ Atletico Ascoli, il Fossombrone rappresenta la vera ‘bestia nera’ della formazione bianconera del patron Graziano Giordani, in particolare quando si gioca in terra urbinate. Per questo la gara di domani alle ore 14.30 allo stadio ‘ Marcello Bonci ’ valida per la 15ª giornata del campionato di Serie D Girone F, assume una rilevanza anche statistica, oltre che di classifica. L’Atletico forte delle due vittorie consecutive conquistate a Sora prima e in casa contro la Vigor Senigallia domenica scorsa, non vuole fermarsi. I padroni di casa reduci dall’exploit allo stadio Del Conero contro l’Ancona, vogliono invece dare continuità ai risultati ottenuti finora (12 punti nelle ultime cinque giornate con la sola sconfitta per 3-0 a L’Aquila) che li hanno fatti salire al settimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletico Ascoli, col Fossombrone solo un sorriso

