Weekend d’oro per l’Endas Cesena Senni campionessa regionale assoluta

L’Endas Cesena ha concluso un fine settimana positivo, con i propri atleti impegnati in diverse competizioni tra Modena, Ancona e Fermo. Tra i risultati, spicca la vittoria di Senni come campionessa regionale assoluta, evidenziando la crescita e la partecipazione della società in diverse località. Questo periodo testimonia l’impegno e la costanza degli atleti e delle società sportive coinvolte.

Fine settimana ricco di impegni e di risultati importanti per l' Atletica Endas Cesena, che anche in questa occasione ha visto i suoi tesserati impegnati su più campi gara tra Modena, Ancona e Fermo. A Modena è arrivato il risultato di maggior rilievo: Giulia Senni ha infatti conquistato il titolo regionale assoluto, oltre a quello 'Promesse' nella distanza dei 60 metri a ostacoli con il tempo di 8 secondi e 88 centesimi. Secondo posto per la compagna di squadra Angelica Collini. Buone prove anche per tutto il settore velocità, con numerosi atleti che sulla pista emiliana sono riusciti a migliorare il proprio primato personale.

