Ancora un successo | titolo regionale indoor per l' Atletica 85 Faenza

L'Atletica 85 Faenza si è distinta in un fine settimana ricco di competizioni regionali. I suoi atleti hanno ottenuto risultati significativi sia in eventi indoor che in altre gare, confermando il loro impegno e la crescita nel panorama sportivo locale. Questa serie di successi testimonia la dedizione della squadra e il valore delle loro prestazioni in un contesto competitivo crescente.

Quello appena trascorso è stato un fine settimana intenso che ha visto i portacolori di Atletica 85 Faenza impegnati su più fronti e con ottimi risultati in eventi disputati sia in casa che in regione. Partendo dal settore giovanile, il cross provinciale tenutosi sabato a Faenza per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti ha visto la partecipazione di quasi quattrocento atleti fra i 5 ed i 16 anni, di cui ben cento di casa. Passando al settore assoluto con le gare indoor, sabato a Modena, ai campionati regionali promesse, Carolina Alvisi ha dato ottima prova di sé sui 60 metri: nonostante una batteria corsa al di sotto delle sue possibilità, si aggiudica in finale il titolo regionale promesse con l'ottimo tempo di 7.

