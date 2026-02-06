Juve sotto il settore ospiti dopo la batosta con l’Atalanta | come è stata accolta dai tifosi – VIDEO

La Juventus torna sotto il settore ospiti dopo la sconfitta con l’Atalanta. I tifosi non hanno nascosto la delusione, ma sono rimasti vicino alla squadra anche in un momento difficile. La scena si è ripetuta dopo la partita, con i supporter che hanno applaudito gli undici in campo, nonostante il risultato negativo. La squadra di Spalletti, invece, ha ricevuto qualche fischio, ma la presenza dei tifosi è stata compatta. Ora si aspetta una reazione.

Juve sotto il settore ospiti dopo la batosta con l’Atalanta: come è stata accolta dai tifosi la squadra allenata da Spalletti. La notte di Bergamo lascia in eredità alla Juventus una sconfitta bruciante e un passivo umiliante, che sancisce l ‘addio prematuro alla Coppa Italia. Per il secondo anno consecutivo, la corsa bianconera si arresta ai quarti di finale, fallendo quello che era stato indicato come il primo grande obiettivo della stagione. Eppure, nonostante la pesantezza del risultato alla New Balance Arena, le sensazioni che filtrano dall’ambiente sembrano divergere dal pessimismo dei tempi recenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve sotto il settore ospiti dopo la batosta con l’Atalanta: come è stata accolta dai tifosi – VIDEO Approfondimenti su Juve Atalanta VIDEO | Roma, risveglio muscolare ad Atene: squadra accolta dai tifosi Questa mattina la squadra della Roma si è allenata a Trigoria prima di affrontare il Panathinaikos in Europa League. Atalanta, a Napoli solo 9 tifosi nel settore ospiti Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Juve Atalanta Argomenti discussi: Biglietti Juventus - Galatasaray | UEFA Champions League 2025-2026 - Knockout Round Play-offs; Dalla Juve al call center: la meteora che nessuno ricorda, neanche voi. Deniz, non fare come lui...; La Juve brilla sotto gli occhi di Conte BordoCam; Biglietti per Atalanta-Juventus di Coppa Italia, per ora la risposta del pubblico bergamasco è stata timida. Openda sotto esame alla Juventus: il belga rischia già la cessione a giugnoI prossimi mesi saranno determinanti per un calciatore che in questa stagione sta faticando con la maglia bianconera ... it.blastingnews.com La Juve cadeAtalanta-Juve 3-0: Scamacca su rigore, poi Sulemana e Pasalic. Nerazzurri in semifinale di Coppa Italia L’Atalanta travolge la Juventus 3-0 e vola in semifinale di Coppa Italia, ... tuttojuve.com L’Atalanta è in semifinale! La Juve crolla nel secondo tempo sotto i colpi di Sulemana e Pasalic. I nerazzurri troveranno la vincente tra Bologna e Lazio facebook Atalanta Juventus 3-0 La Juve non ha sicuramente disputato la sua miglior partita stagionale ma il risultato è davvero troppo largo. Non siamo in grado di finalizzare le occasioni che ci capitano nei primi minuti. In questa serata andiamo addirittura sotto per via x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.