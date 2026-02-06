Atalanta-Juventus sequestrati un coltello e bombe carta nascosti nel settore ospiti dell’antistadio

La polizia di Bergamo ha scoperto un coltello e bombe carta nascosti nel settore ospiti dello stadio durante la partita tra Atalanta e Juventus. I controlli sono stati intensificati, e un tifoso è stato denunciato per invasione di campo. È stato inoltre emesso un Daspo di un anno nei suoi confronti.

I CONTROLLI. Rafforzati i controlli della Polizia di Stato allo stadio di Bergamo. Denunciato un tifoso per invasione di campo, scatta un Daspo di un anno. Massima attenzione alla sicurezza nella serata di giovedì 5 febbraio, in occasione della partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. La Questura di Bergamo aveva predisposto servizi d’ordine mirati per mantenere la sicurezza pubblica, ulteriormente potenziati in considerazione della storica rivalità tra le due tifoserie. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno individuato e sequestrato un coltello a serramanico e due bombe carta all’interno dell’antistadio del settore ospiti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nella serata di giovedì, la polizia di Bergamo ha sequestrato a due tifosi juventini un coltello a serramanico e due bombe carta.

