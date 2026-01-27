Atalanta arriva il 31° divieto | a Como chiuso il settore ospiti e nessun bergamasco
L'Atalanta non avrà supporto tifo durante la trasferta a Como, in seguito al 31° divieto di accesso al settore ospiti deciso dalle autorità. La disposizione riguarda anche i tifosi bergamaschi, che non potranno assistere alla partita. La decisione si inserisce in un contesto di misure di sicurezza, senza coinvolgere direttamente la squadra o i supporter presenti a Bergamo.
Bergamo. Settore ospiti vuoto e nessun bergamasco allo stadio. Per la trasferta sul campo del Como di domenica, l’Atalanta non potrà contare sul supporto dei propri tifosi, a seguito del decreto prefettizio. “Sono state adottate con Decreto Prefettizio le prescrizioni che seguono chiusura del Settore ospiti; divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo” spiega la società in un comunicato ufficiale diffuso lunedì 26 gennaio. Frange delle due tifoserie erano state protagoniste di scontri in autostrada nella zona di Lodi il 30 agosto, mentre i nerazzurri tornavano dalla trasferta di Parma, mentre i lariani risalivano verso la propria città da Bologna.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Atalanta Como
Como-Atalanta, settore ospiti chiuso e biglietti vietati ai bergamaschi
La partita tra Como e Atalanta si terrà senza la presenza dei tifosi ospiti e senza vendita di biglietti ai sostenitori bergamaschi.
Inter Como, i lariani sono pronti a riempire il settore ospiti. La quantità di tifosi ospiti a san Siro sarà senza precedenti
Ultime notizie su Atalanta Como
Argomenti discussi: Calcio Serie C – Altro stop per l’Atalanta U23: battuta in casa dalla Salernitana; Dossena arriva a Cagliari: Ho passato un periodo difficile: ora voglio dimostrare quanto valgo; Atalanta U23, lampo di Comi ad Altamura: Dea avanti 1-0 all'intervallo. Brivido Vavassori; Atalanta vs Parma Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie A 25-01-2026.
Atalanta, arriva il 31° divieto: a Como chiuso il settore ospiti e nessun bergamascoLa decisione segue lo striscione esposto domenica dalla curva Nord ed è dovuta principalmente agli scontri in autostrada dello scorso agosto ... bergamonews.it
Arriva l’Atalanta, Pisa a caccia di punti. Tra assenze e certezze, il rebus del GilaTanti gli assenti forzati tra le scelte tecniche, gli infortuni e gli impegni con le nazionali. msn.com
Fiumicino, l’arrivo di Daniel Maldini a Roma: domani sosterrà le visite mediche e firmerà per la Lazio, l’ex trequartista dell’Atalanta arriva in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14 milioni (obbligo condizionato dall’Europa dei biancoceles - facebook.com facebook
#Raspadori, il sì arriva ma all' #Atalanta: l'attaccante a un passo dalla Dea #ASRoma x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.