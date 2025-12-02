Il ginecologo e consigliere dei Radicali Silvio Viale è stato assolto | era accusato di violenza sessuale

Medico del Sant’Anna e consigliere comunale in carica a Torino, è stato assolto perché "il fatto non costituisce reato". "Sono contento anche se amareggiato, delle proprie suggestioni ognuno pensa quello che vuole." ha commentato a margine della sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al Palazzo di Giustizia l’udienza a porte chiuse sulle accuse mosse al ginecologo e consigliere comunale di Più Europa. - facebook.com Vai su Facebook

Il ginecologo e consigliere dei Radicali Silvio Viale è stato assolto: era accusato di violenza sessuale - Medico del Sant’Anna e consigliere comunale in carica a Torino, è stato assolto perché "il fatto non costituisce reato" ... Secondo fanpage.it

Torino: assolto consigliere e ginecologo Silvio Viale, "Il fatto non costituisce reato" - Dopo un processo per presunte molestie su giovani pazienti, il gup ha escluso ogni reato: cadono le accuse sul consigliere comunale e ginecologo torinese ... Lo riporta altarimini.it

Assolto il ginecologo e consigliere comunale di Torino Silvio Viale dalle accuse di violenza sessuale - TORINO – Il ginecologo e consigliere comunale dei Radicali e +Europa Silvio Viale è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti che si erano rivolte a lui per una visita. Si legge su quotidianopiemontese.it

Torino, ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale sulle pazienti: assolto - La procura ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per il ginecologo e consigliere comunale di Radicali +Europa ... Come scrive torinotoday.it

Il consigliere comunale Silvio Viale assolto dall'accusa di violenza sessuale. “Sono sollevato” - Il ginecologo è stato assolto dopo una serie di denunce collegate alla sua attività professionale. Come scrive msn.com

Ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale assolto si commuove in tribunale: "Condannarmi sarebbe stato un grave precedente" - La procura ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per il ginecologo e consigliere comunale di Radicali +Europa ... Lo riporta torinotoday.it