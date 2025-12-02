Assolto Silvio Viale | il ginecologo e consigliere comunale era accusato di molestie a pazienti

(Adnkronos) – Assolto perché il fatto non costituisce reato. Così si è espresso il tribunale di Torino nei confronti del ginecologo dell’ospedale Sant’Anna e consigliere comunale Silvio Viale chiamato in causa per molestie e comportamenti inopportuni nei confronti di alcune pazienti. L’accusa aveva chiesto per lui una condanna a un anno e 4 mesi. Viale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

