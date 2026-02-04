Birra dell’Anno 2026 | a Rimini la XXI edizione del concorso di Unionbirrai che celebra l’eccellenza brassicola italiana

A Rimini si è appena conclusa la XXI edizione di Birra dell’Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai. Per il settore della birra artigianale italiana, si tratta di uno dei momenti più importanti dell’anno. Quest’anno, la manifestazione ha richiamato molti piccoli birrifici da tutta Italia, che hanno portato le loro migliori creazioni. La competizione, arrivata ormai a trent’anni dalla nascita della birra artigianale nel nostro Paese, continua a premiare l’eccellenza e a far conoscere i produttori indipendenti.

RIMINI – A trent’anni da quel 1996 che ha segnato la nascita della birra artigianale italiana, torna uno degli appuntamenti più attesi dal settore: Birra dell’Anno, l’iniziativa firmata Unionbirrai, l’associazione dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, che celebra e valorizza le migliori produzioni brassicole del Paese. Giunta alla sua ventunesima edizione, la manifestazione premia qualità, creatività e identità dei birrifici artigianali italiani. La cerimonia conclusiva, come ormai da tradizione, si svolgerà alla Fiera di Rimini, domenica 15 febbraio alle ore 15:45, in occasione della giornata inaugurale di Beer&Food Attraction. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Birra dell’Anno 2026: a Rimini la XXI edizione del concorso di Unionbirrai che celebra l’eccellenza brassicola italiana Approfondimenti su Birra dellAnno 2026 Tradizione e comunità: la XXI edizione del Concorso dei Presepi “Ivan Pagano” verso la premiazione dell’8 gennaio Messina celebra l’eccellenza: al via la settima edizione del “Magister Peloritanus” A Messina prende il via la settima edizione del “Magister Peloritanus”, un evento che riconosce e celebra le eccellenze nelle aree accademiche, scientifiche, culturali e istituzionali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Birra dellAnno 2026 Argomenti discussi: Premiazione Birra dell’Anno 2026 il concorso di UnionBirrai; Birra dell'anno 2026, a Rimini la 21a edizione del concorso - EFA News; Birra dell’Anno 2026: A Rimini la XXI edizione del concorso Unionbirrai; Birra dell'Anno 2026: Rimini la 21esima edizione del concorso di Unionbirrai. Birra dell’Anno 2026: Rimini la 21esima edizione del concorso di UnionbirraiRimini celebra la birra italiana. A trent’anni da quel 1996 che ha segnato la nascita della birra artigianale italiana, torna uno degli appuntamenti più ... chiamamicitta.it Birra dell'Anno, con edizione 2026 in gara anche la categoria low-no alcolSalgono a 46 le categorie in gara alla nuova edizione di Birra dell'Anno di Unionbirrai, in programma il 15 febbraio alla Fiera di Rimini con la giornata inaugurale di Beer&Food Attraction. (ANSA) ... ansa.it Birra dell’Anno 2026: A Rimini la XXI edizione del concorso di Unionbirrai che celebra l’eccellenza brassicola italiana L’atteso appuntamento si terrà domenica 15 febbraio durante la giornata inaugurale di Beer&Food Attraction a Rimini Fiera A trent’anni da q - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.