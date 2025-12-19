I lavoratori dello Sferisterio denunciano di essere stati trascurati da politici e istituzioni, sottolineando il loro ruolo fondamentale nell’economia cittadina. È ora di ascoltare le loro esigenze e garantire le giuste tutele, riconoscendo il valore e l’impegno di chi contribuisce quotidianamente alla vita della comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Sferisterio, i lavoratori chiedono garanzie: "Trascurati dai politici"

Siamo una parte importante della realtà economica e lavorativa cittadina e non tolleriamo più di essere trascurati dalle forze politiche, così come dalle istituzioni. Non è una richiesta di aiuto, è una questione di rispetto dei diritti da parte di tutte le forze politiche e le istituzioni verso le maestranze tecniche dello spettacolo maceratese che non sopportano più questo stato di cose che si trascina da anni e che non fa che peggiorare. Chiaro che, se ci sarà bisogno, “l’ingranaggio“ saprà farsi ascoltare con altre modalità". Il messaggio arriva forte e chiaro dalle maestranze dello Sferisterio, "l’ingranaggio" come loro stessi si definiscono, ed è rivolto a tutte le forze politiche, senza distinzione di colore perché, in vista delle elezioni comunali, previste per la prossima primavera, rimettano al centro del dibattito anche chi da anni lavora per garantire il funzionamento dell’arena maceratese, senza le adeguate garanzie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: AC Boilers, cinque mesi in più per la cessione: i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori

Leggi anche: Protesta degli ex lavoratori Almaviva Contact: i sindacati chiedono garanzie "per un Natale più sereno"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sferisterio, i lavoratori chiedono garanzie: Trascurati dai politici.

Sferisterio, i lavoratori chiedono garanzie: "Trascurati dai politici" - L’appello: vogliamo lavorare anche oltre la stagione "Dateci risposte o ci faremo ascoltare in altro modo". msn.com