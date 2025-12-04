Assegno Unico 2026 importi in aumento da gennaio con nuove soglie Isee | cosa cambia e per chi

Novità in arrivo per l'Assegno Unico dal 2026: aumento grazie alla rivalutazione all'inflazione, con fasce ISEE più larghe che possono far rientrare alcune famiglie in categorie più favorevoli. Gli importi per disabilità e figli non autosufficienti restano invariati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quando viene pagato l’assegno unico a dicembre 2025? Vai su X

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, molte famiglie si chiedono quando viene accreditato l’Assegno Unico di dicembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook

Assegno unico 2026, da gennaio cambiano gli importi per le famiglie: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assegno unico 2026, da gennaio cambiano gli importi per le famiglie: cosa sappiamo ... Lo riporta tg24.sky.it

Assegno unico, ecco la tabella con i nuovi importi 2026 - Quindi, come ogni anno, anche nel 2026 gli importi dell’Assegno unico e le soglie Isee utilizzate per il calcolo verranno adeguati al costo della vita, prendendo come riferimento il tasso d’inflazione ... Come scrive money.it

Rivalutazione assegno unico 2026, cambiano gli imporrti e saranno legati all’ISEE - Scopri la rivalutazione dell'assegno unico nel 2026 e come l'ISEE influisce sugli importi e sulla platea di beneficiari. informazionescuola.it scrive

Assegno Unico 2026: nuove fasce Isee e aumenti in arrivo - Nel 2026 cambiano le fasce Isee per l’Assegno Unico: più famiglie avranno importi più alti. Segnala blogsicilia.it

Assegno Unico 2026: aumenti confermati e nuovi importi in base all’ISEE - I nuovi importi aggiornati in base all’ISEE e le maggiorazioni previste. Segnala newsmondo.it

Assegno unico, nuova data di pagamento a dicembre in attesa dei nuovi importi - Ecco tutte le date in attesa degli aumenti che scattano a gennaio 2026. Segnala money.it