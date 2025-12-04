Assegno Unico 2026 importi in aumento da gennaio con nuove soglie Isee | cosa cambia e per chi

4 dic 2025

Novità in arrivo per l'Assegno Unico dal 2026: aumento grazie alla rivalutazione all'inflazione, con fasce ISEE più larghe che possono far rientrare alcune famiglie in categorie più favorevoli. Gli importi per disabilità e figli non autosufficienti restano invariati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

