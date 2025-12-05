Sant’Agata Feltria si accende il borgo delle meraviglie di Natale

Giunta alla 29ª edizione, la manifestazione conferma Sant’Agata Feltria come uno dei mercatini natalizi più affascinanti e partecipati del Centro Italia. Un evento gratuito e diffuso che richiama ogni anno migliaia di visitatori, immersi in scenografie luminose, spettacoli e un ricchissimo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altre letture consigliate

CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SANT'AGATA SUI DUE GOLFI. LA COMUNITÀ DELLA MELA LIMONCELLA Sabato mattina, alle ore 10:30, presso il Ristorante Lo Stuzzichino a Sant'Agata sui Due Golfi, si terrà un incontr - facebook.com Vai su Facebook

Borgo Jazz accende l’estate. Musica, cinema e competizione. Cresce la rassegna sotto le stelle - di Claudio RoselliSANSEPOLCROTerminato Kilowatt Festival, l’Estate al Borgo prosegue con l’altro appuntamento clou del periodo, Borgo Jazz, che è giunto alla sua sesta edizione e che inizia con ... Come scrive lanazione.it

Scopri il “Paese del Natale” nel Borgo di Sant’Agata Feltria: uno degli appuntamenti più attesi di Stagione - Custodito nella regione storica del Montefeltro, tra le Marche, la Toscana, l’Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, ecco che esiste un luogo che in questo periodo dell’anno vale davvero la ... Come scrive msn.com