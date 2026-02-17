Asfalto di via Castelforte ' sfregiato' dopo i lavori

Via Castelforte è stata danneggiata da lavori di tubature che hanno lasciato il manto stradale in pessimo stato. La strada, rifatta meno di un anno fa, presenta ora profonde crepe e buchi proprio all’altezza del civico 60. Le imprese incaricate delle opere non hanno ripristinato correttamente l’asfalto, creando un pericolo per chi attraversa la zona e lasciando detriti sulla carreggiata.

Segnalo che via Castelforte che da neppure un anno era stata riasfaltata totalmente è stata sfregiata pesantemente all'altezza del civico 60, dalle solite ditte che eseguono lavori di tubazione varie senza ripristinare il manto stradale e lasciando pericolose buche e brecciolino che invadono tutta carreggiata. Invito chi di competenza a verificare quale ditta abbia eseguito questi lavori e intimarli a ripristinare immediatamente l'asfalto non con sacchetti vari ma con bitume a caldo.