Lavori contro gli allagamenti in via Castelforte ok della Giunta al progetto esecutivo
Via libera al progetto esecutivo dei lavori di smaltimento delle acque meteoriche in via Castelforte, nel tratto compreso tra piazza Pallavicino e la rotatoria di viale dell’Olimpo. È questa la sintesi di una delibera che è stata approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alle Opere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
