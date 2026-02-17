Ascolti TV Total Audience | Lunedì 16 Febbraio 2026 Uomini e Donne +106K cresce più di tutti

Lunedì 16 febbraio 2026, il programma Uomini e Donne ha attirato 106.000 spettatori in più rispetto alla serata precedente, dimostrando una crescita superiore a tutti gli altri show. La Rai1 ha registrato una buona affluenza con il suo appuntamento serale, mentre il pubblico si è concentrato soprattutto su questo format. Quasi tre milioni e mezzo di italiani hanno seguito l’episodio di Cuori 3, che ha raggiunto il 17% di share.

Nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, in total audience su Rai1 Cuori 3 interessa 3.275.000 spettatori pari al 17.06% di share nel primo episodio e 3.054.000 spettatori pari al 20.11% nel secondo episodio. Su Canale5 Taratata conquista 2.205.000 spettatori con uno share del 18.75%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene un netto di 2.696.000 spettatori pari al 14.03% con il Pattinaggio Artistico; all'interno Sci Freestyle Big Air a 2.419.000 spettatori con l'11.4%. Su Italia1 Memory incolla davanti al video 1.124.000 spettatori con il 6.23%. Su Rai3, dopo la presentazione (675.