Lunedì 19 gennaio 2026, la serata televisiva ha visto Rai1 dominare la total audience, con La Preside che si conferma tra i programmi più seguiti della stagione. In particolare, Uomini e Donne ha registrato un incremento di circa 107.000 spettatori, contribuendo a consolidare il primato della rete nella serata. Questo dato riflette l’interesse costante del pubblico verso le produzioni di intrattenimento e fiction di Rai1.

La serata di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, ha visto Rai1 imporsi nettamente nella total audience grazie al successo de La Preside, che si conferma uno dei titoli più forti della stagione. Il film tv ha registrato 4.602.000 spettatori con uno share del 27,5%, in onda dalle 21:50 alle 23:46, distaccando con decisione la concorrenza in prima serata. Canale 5 insegue con Zelig 30. Su Canale 5, Zelig 30 ha raccolto 2.873.000 spettatori e uno share del 21,82%, andando in onda dalle 22:01 alle 00:47. Buona la performance anche del segmento By Night, che ha ottenuto 1.134.000 spettatori con uno share del 23,63%, segnale di una platea fedele anche in seconda serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 19 Gennaio 2026. Uomini e Donne +107K

