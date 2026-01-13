Ascolti TV Total Audience | Lunedì 12 Gennaio 2026 Uomini e Donne +92K cresce più di tutti

Nella serata di lunedì 12 gennaio 2026, il programma Uomini e Donne ha registrato la maggiore crescita, con un incremento di 92.000 spettatori rispetto alla precedente rilevazione. Su Rai1, La Preside ha attirato un pubblico di circa 4 milioni di persone, confermando l'interesse verso i contenuti televisivi di prima serata. I dati dell'audience forniscono un quadro aggiornato delle preferenze degli spettatori e delle performance delle principali trasmissioni.

Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, in total audience su Rai1 La Preside ha interessato 4.855.000 spettatori pari al 27.03% di share dalle 21:51 alle 23.37. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato 2.973.000 spettatori con uno share del 21.03% dalle 21:58 alle 00:41 (By Night a 1.048.000 e il 20.46%). Su Rai2, dopo la presentazione di 37 minuti (482.000 – 2.23%), Boss in Incognito intrattiene 849.000 spettatori pari al 4.97%. Su Italia1 John Wick incolla davanti al video 886.000 spettatori con il 4.71%. Su Rai3, dopo la presentazione di 42 minuti (899.000 – 4.19%), Lo Stato delle Cose segna 1.

