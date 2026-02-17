Ascolti tv quasi pareggio tra Taratata e Cuori

Il 16 febbraio, i dati sugli ascolti tv mostrano un equilibrio tra Taratata e Cuori, con entrambe le trasmissioni che ottengono risultati simili. La serata vede Bonolis mantenere un buon pubblico, anche se senza superare le aspettative, mentre la fiction sta lentamente crescendo in termini di spettatori. Un dettaglio interessante riguarda il fatto che Cuori ha visto un incremento rispetto alle scorse settimane, attirando un pubblico più vasto rispetto al solito.

Osservando i dati degli ascolti tv del 16 febbraio notiamo un testa a testa tra Taratata e Cuori, Bonolis va bene ma non fa il boom, mentre la fiction va in rialzo Gli ascolti tv del 16 febbraio mostrano buoni ascolti sia per Rai 1 sia per Canale 5, con una leggera vittoria per Taratata a livello di share.