Ascolti tv lunedì 16 febbraio 2026 | Cuori 3 Taratata Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

I dati Auditel di lunedì 16 febbraio 2026 mostrano che “Cuori 3” ha attirato più telespettatori rispetto a “Taratata”. La causa principale è stata la forte presenza di pubblico in prima serata, che ha preferito il nuovo episodio della serie romantica. La sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è concentrata proprio su questi due programmi, entrambi molto seguiti. La differenza si è vista anche nella durata delle scene e nelle interazioni con il pubblico in studio.
Ascolti tv di lunedì 16 febbraio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Cuori 3 ” contro il “ Taratata “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 febbraio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Cuori 3 vs Taratata – Auditel ieri sera, 16 febbraio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Cuori 3” contro “Taratata”. Chi ha vinto? Rai 1: Cuori 3, i nuovi episodi della serie con Pilar Fogliati hanno coinvolto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Lunedì sera, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 si fa sempre più accesa.
Ascolti tv ieri, lunedì 16 febbraio 2026: da Cuori alle Olimpiadi a Taratata, da La Ruota della Fortuna ad Affari Tuoi, i dati Auditel
I dati Auditel di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, mostrano come le trasmissioni più seguite siano state “Cuori” su Rai Uno, con oltre 4 milioni di spettatori, e le competizioni dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai Due, che hanno attirato circa 3,5 milioni di telespettatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
