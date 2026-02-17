Nella serata di lunedì 16 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 ha interessato 3.124.000 spettatori, pari al 18,2% di share, dalle 21:51 alle 23:36. Su Canale5 Taratata ha conquistato 2.193.000 spettatori con uno share del 18,8%, dalle 22:01 alle 1:19. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno intrattenuto 2.663.000 spettatori, pari al 14%. Su Italia1 Memory ha raccolto 1.119.000 spettatori con il 6,3%, mentre su Rai3 Lo Stato delle Cose ha segnato 1.091.000 spettatori e il 7,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 601.000 spettatori con il 4,6% di share. Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 713. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Lunedì 16 Febbraio 2026. Cuori 18.2%, Taratata 18.8% e Pattinaggio Artistico al 14%

Lunedì 16 febbraio 2026, il motivo principale è stato il confronto tra i due programmi principali: Cuori e Taratata.

Ieri sera, su Rai1, è andata in onda la prima puntata di Cuori 3.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.