Ascolti TV | Lunedì 16 Febbraio 2026 Cuori 18.2% 3,1 mln vs Taratata 18.8% 2,2 mln ottimo il Pattinaggio Artistico al 14%

Lunedì 16 febbraio 2026, il motivo principale è stato il confronto tra i due programmi principali: Cuori e Taratata. Cuori ha attirato 3,1 milioni di persone, ottenendo una quota del 18,2%, mentre Taratata ha raccolto 2,2 milioni di spettatori, con l’18,8%. La serata ha visto anche un buon riscontro del pattinaggio artistico, che ha coinvolto il 14% del pubblico televisivo.

Nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share dalle 21:51 alle 23:36. Su Canale5 Taratata conquista 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 22:01 alle 1:19. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.663.000 spettatori pari al 14%. Su Italia1 Memory incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge.000 spettatori e il %.